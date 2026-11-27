32-letnia internistka zarabia 1.2 mln zł rocznie
32 LETNIA INTERNISTKA Z ZAROBKAMI 1.2 MILIONA ROCZNIE NIE ŻADNA PROFESOR, TYLKO LUBLIN I SIEDEM LAT DOŚWIADCZENIA Idę sitomasztomasz1234
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32 LETNIA INTERNISTKA Z ZAROBKAMI 1.2 MILIONA ROCZNIE NIE ŻADNA PROFESOR, TYLKO LUBLIN I SIEDEM LAT DOŚWIADCZENIA Idę sitomasztomasz1234
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Komentarze (32)
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@Medicine676: oczywiście, to że mamy ograniczoną podaż lekarzy, którą sobie sami ustalają, a ich pensje pochłaniają 70% budżetów szpitali, nie ma najmniejszego wpływu na długość kolejek. Logiczne przecież.
@Medicine676: Czym niby jest wpychanie klienta z prywatnej praktyki na zabieg NFZ?
Zarobki zależą od stażu, kantonu oraz szczebla w szpitalu lub praktyce:
• Początkujący internista (ok. 169 000 CHF/rok): ok. 68 700 zł miesięcznie / ok. 824 300 zł rocznie
• Średnie wynagrodzenie internisty (ok. 255 619 CHF/rok): ok. 103 900 zł miesięcznie / ok. 1 246 800 zł rocznie
• Doświadczony specjalista / wyższe stanowiska (ok.
to co się dziwić?
PA-TO-LO-GIA
enyoj the show !
dzięki!
Świat zwariował.
Nie żebym popierał, ale po prostu trochę przewiduję. Nietrudno sobie wyobrazić potraktowanego jak g---o męża pacjentki zmarłej w wyniku zaniedbań, który już nie ma nic do stracenia. Biorąc pod uwagę co raz bardziej rozwarstwiające się społeczeństwo i trudną sytuację ekonomiczną wielu rodzin,
przecież, gdyby ludzie nie widzieli tych zarobków, to problemu by nie było, prawda?