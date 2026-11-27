Ciekawe, kiedy się w Polsce trafi jakiś naśladowca Luigiego Mangione, którego swoją drogą, wbrew rozsądkowi, cały świat nazwał bohaterem (nawet lewacki Reddit), mimo okropnego czynu, którego się dopuścił.



Świat zwariował.



Nie żebym popierał, ale po prostu trochę przewiduję. Nietrudno sobie wyobrazić potraktowanego jak g---o męża pacjentki zmarłej w wyniku zaniedbań, który już nie ma nic do stracenia. Biorąc pod uwagę co raz bardziej rozwarstwiające się społeczeństwo i trudną sytuację ekonomiczną wielu rodzin, Pokaż całość