Widzę, że jesteś dumny ze swojego projektu, ale może wyjaśnisz z czego?



Z tego, że użyłeś Claude Code do zrobienia generatora kół zębatych do druku 3d? Przerost formy na treścią. Ale przed kolegami będziesz szpanował jaki to ty (specjalnie z małej litery) masz generator kół zębatych. Może byś lepiej wykorzystał Claude Code?