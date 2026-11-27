Stworzyłem generator kół zębatych do druku 3D korzystaj do woli
Od ponad 13 lat drukuję w 3D, a koła zębate to moja pasja. Zrobiłem generator w przeglądarce: koła walcowe, stożkowe, przekładnie planetarne i ślimakowe, zębatki, śruby. Luz dobrany do drukarki, ukryty szew, dzięki czemu się nie zacinają, eksport STL/3MF/STEP/DXF. Bez reklam i rejestracji.printgears_eu
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Komentarze (28)
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Z tego, że użyłeś Claude Code do zrobienia generatora kół zębatych do druku 3d? Przerost formy na treścią. Ale przed kolegami będziesz szpanował jaki to ty (specjalnie z małej litery) masz generator kół zębatych. Może byś lepiej wykorzystał Claude Code?
Na tym tagu są właśnie tacy maniacy co może im też sprawić przyjemność tak jak mi... Takie ustawianie sobie kół zębatych i puszczanie na animacji. Nie ukrywam jest to dla mnie satysfakcjonujące.