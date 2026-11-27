Nadużycia w Muzeum Auschwitz. Wykryto kosztowne podróże dyrektora
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego potwierdziło nadużycia finansowe w Muzeum Auschwitz. Jak donosi portal zero.pl, z raportu pokontrolnego wynika, że dyrektor Piotr Cywiński naruszył ustawę o finansach publicznych, wykorzystując służbowe delegacje do prywatnych wyjazdów.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (8)
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Dyrektorzy jakich jeszcze muzeów zapraszani są na posiedzenia sejmu? Z Berlina kazał się taksówką wieźć? Cieszcie się że nie trzeba było w lektyce nieść.