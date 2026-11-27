"Katastrofa smoleńska. Prokuratura zaprezentowała opinię biegłych"
"Przyczyną katastrofy smoleńskiej był ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania - poinformowała Prokuratura Krajowa. Śledczy zaprezentowali opinię zespołu biegłych dotyczącą przyczyn i przebiegu katastrofy smoleńskiej. Nad dokumentem pracowali eksperci ze Stanów Zjednoczonych, Irlandii"paramedix
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Komentarze (70)
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@Altar: wrzuc swoje zdjecie, ocenimy ( ͡º ͜ʖ͡º)
Jakby pisowcy mieli honor to na drugi dzien przyznaliby, ze to wina Kaczynskiego i pilota cuckolda, który sie go posłuchał zamiast mu odmówić
Case
To był prawdziwy sukces narodowych czempionów.
- Wojna z Polską jest nieopłacalna
- Ostatnie głośne masowe zwolnienia nie wynikają z AI lecz z przenoszenia produkcji do Indii