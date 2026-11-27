Halo, halo, ale jak kto? Gdzie hel? Gdzie trotyl? Gdzie zniknięte parówki? Najlepsze było jak Antoni nie chciał zapłacić wynajętym naukowcom, których wnioski nie potwierdzały tezy o wybuchach i po prostu ich nie dołączył do swojego raportu, na który jako podatnicy wydaliśmy parę baniek. Świr.