Z rynku pracy zniknęło pół miliona Polaków. Zastąpiło ich 600 tys. cudzoziemców
Od 2019 roku liczba polskich pracowników zgłoszonych do ZUS zmniejszyła się o blisko pół miliona. W tym czasie liczba ubezpieczonych cudzoziemców wzrosła z około 652 tys. do ponad 1,34 mln. Te zmiany zachodzą przy stopniowym wzroście bezrobocia i coraz trudniejszej sytuacji na rynku pracy.Skarbiec_Biz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 40
- Odpowiedz
Komentarze (40)
najlepsze
@Djblef: no ja bym chciał na odwrót, żeby Hindusy zostały u siebie.
@Djblef: a w tym jest problem, że tacy jak Ty nie widzą absolutnie niczego złego w hurtowym ściąganiu do Polski ludzi, których mentalność utknęła w XIX, a czasami to nawet i w XIII wieku.
Te wszystkie zyski to zostały z kolei zainwestowane w R&D deweloperki. Bo ludzie zamiast samemu sobie kupować wygodne mieszkania i domy, to kupują inwestycyjne gówna, z najtańszych materiałów, albo ochydne bliźniaki w szczerym polu, bo ceny tak wywaliło.
@Djblef: Polak nie chce być niewolnikiem. Chce godnie zarabiać, a nie że cały jego wybór leci na wakacje dzieci właściciela i jego kolejne mieszkania lub porsche. Właściciela który prawdopodobnie zdobył majątek kombinował podczas transformacji ustrojowej i przekrętami poPRLowskimi.
Zobacz sobie listę Forbsa i zobacz wśród bogaczy kto z nich uczciwie zarobił poza tymi od CD Projektu lub IT?
Stosunkowo mocna gospodarka i waluta, konsumpcyjny styl życia zestawiony w powoli pełzającym globalnym kryzysem i cenami energii, ropy i gazu powoduje takie a nie inne problemy i przerabiali to już w UK, Beneluksie, Niemczech, Austrii i wielu innych krajach które od pewnego momentu muszą otworzyć się na imigrantów czy tego chcą