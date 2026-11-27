Praca jest, ale głównie w kołchozach jako bioroboty, gdzie konkurujesz z Ukraińcami, Kolumbijczykami czy Pajeetami, a Polaków często nie chcą, bo imigranta łatwiej „zmotywować” i jest mniejsza szana, że gdzieś się poskarży. W dużych firmach i korposach jest rekrutacyjne sito, siedem etapów i pierdyliard wymagań więc mało kto się załapie. Do małe firmy bez polecenia też się nie dostaniesz, bo dla pracodawcy to duże ryzyko i spory koszt przez ciągłe podnoszenie płacy Pokaż całość