Bunt w Żabce. Gwałtownie narasta gniew franczyzobiorców
Wpędzanie w długi, zawyżanie płatności, ciągły nadzór i kary, wprowadzanie w błąd przy podpisywaniu umowy to tylko niektóre zarzuty.afmaf
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Wpędzanie w długi, zawyżanie płatności, ciągły nadzór i kary, wprowadzanie w błąd przy podpisywaniu umowy to tylko niektóre zarzuty.afmaf
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Komentarze (49)
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który pierwszy p...oseł nie wytrzymie i wystapi do PIP i Prokuratury o zmianę dla franczyzobiorców.
Zmiane na UoP :]
@sq2fog: No tak tak zmienią na UoP ale pracownikom franczyzobiorców a nie samym frankom i tyle z rewolucji ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Już przecież ogarnęli złodziejskie wybryki lekarzy. A nie czekaj
Chcącemu nie dzieje się krzywda.