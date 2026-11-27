Można to uregulować. Podciąć skrzydła zagranicznym korpo. Ale zawsze znajdzie się jakiś Wipler w Sejmie i będzie pajacował, że to "wolny rynek" i "wiedzieli co podpisują". Otóż nie wiedzieli, ale lobbysta zawsze dobrze uzasadni, że wiedzieli i na pewno nie stanie po stronie Polaka. Takich już mamy "liberałów". Zawsze mnie zastanawia, dlaczego te zachodnie korpo wprowadzają g---o u nas, a u siebie czysto, porządek, a jak co to gigantyczne kary płacą...