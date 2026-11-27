AfD we Wrocławiu. Niemcy zorganizowali marsz z pochodniami
Niemiecka młodzież związana ze studenckimi bractwami zorganizowała we Wrocławiu marsz z pochodniami. W wydarzeniu uczestniczył również Helmut Strauf, działacz AfD, który wcześniej publikował mapy przedstawiające granice Wielkich Niemiec.o2-pl
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Komentarze (32)
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https://wyborcza.pl/7,75398,32949630,politycy-afd-obrazaja-polske-po-demonstracji-mentzena-w-berlinie.html
Konfa = cuckoldy
#bekazlibkow #bekapodludzi
chyba że tam władze i służby nic nie wiedzą i niczym się nie przejmują
@Kismeth: Nie wiem, wiem za to że kumpela Tuska a nie Brauna dilowała z kacapami ponad naszymi głowami: