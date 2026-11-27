Lekarz radiolog z kontraktem na 6,5 mln zł za 3 lata w 1 placówce
W takim tempie bariera 10 mln zaraz zostanie przekroczona, a przypominam, że to są dane tylko z 1 miejsca, a może pracować w paru miejscach. Ponad 1,5 mln USD, a to wszystko uwaga na 12% podatku!marcin1983a
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 37
- Odpowiedz
Komentarze (37)
najlepsze
Następnie powinny zostać wydane zarzuty dla:
Dyrektorów za
1) Niedopełnienie obowiązków
wolałbym premierem, to chociaż porządek bym zrobił:
- wycofanie emerytur dla artystów, które są niesprawiedliwe dla cieżko pracujących Polaków
- wycofanie pierwszeństwa mundurówek w kolejkach do lekarzy, które są niesprawiedliwe dla cieżko
To co opisuje artykuł to nie jednostkowe przypadki.
@Koner1391:
@elgebar: Ryzyko zawodowe w IT - zrobiłeś zesrańsko w kodzie.
Knight Capital, Delta Airlines - starty w okolicy 500-600mln USD
Unity? ponad 100mln USD
TSB Bank -
Nie chciało mu sie uczyć to ma za swoje ( ͡° ͜ʖ ͡°)