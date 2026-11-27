Po co mi lekarz za miliony. Kształcony w uniwerku który nawet nie jest w pierwszej 500 najlepszych na świecie. Wygląda na to że mamy niskiej jakości drogą usługę. Z drugiej strony też się nie spina. Model w którym szpitale nie mają czym leczyć, bo sępy w kitlach zabierają cały budżet.