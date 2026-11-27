Baba dostała mandat za przebywanie w miejscu, w którym nie powinna się znajdować. Podczas kontroli rozmawiała przez telefon, a artykuł robi z niej wielką męczennicę na co nie ma żadnych dowodów.



Bardzo dobre prawo i bardzo dobrze jest przestrzegane.



Psycho-prawackie wykopki z obsesją do Niemiec jak zwykle się zesrały.