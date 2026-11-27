Niemcy: Kobieta rozpłakała się na placu zabaw, dostała 25 euro mandatu
W Niemczech kobieta usiadła na ławce na placu zabaw i rozpłakała się, miała problemy finansowe i z nauką. Została ukarana mandatem w wysokości 25 euro za przebywanie na placu zabaw bez dziecka.Ilirian
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Komentarze (81)
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@Hmrogrz: I pewni jakby policjant miał tam mózg to by tak zrobił. Najwidoczniej ci, co ją znaleźli to go nie mieli. Nie od dzisiaj wiadomo, że
@papiez_akrobata: Niedawno powołano 100 prokuratorów którzy mają zajmować się tylko i wyłącznie "mową nienawiści" w internecie. Oj wybacz, miały być 3 kary... no trudno.
Sprawdź w wolnej chwili czy przypadkiem nie zrobili ci rano lobotomii jak znowu będziesz szedł myć zęby do galerii w damskim kiblu creepie xD
Jeszcze go dziwi, że dra jape jak idą z córką do kabiny, szczególnie że sam pisał o trzepaniu przy placu zabaw gdy nie o tym bylo znalezisko ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Bardzo dobre prawo i bardzo dobrze jest przestrzegane.
Psycho-prawackie wykopki z obsesją do Niemiec jak zwykle się zesrały.
No ale Polacy tego nie rozumieją. U nich jest bardziej rosyjska maniera, prawo swoje, a życie swoje, a policjant jak dobry car powinien pokazać swoją łaskę. Polacy nie mają wyrobionego zmysłu społecznego.
@jz25: Raczej w Polsce jest polska maniera a nie rosyjska. Rosyjska jes zupełnie inna niż polska. Polska maniera została wypracowana przez 123 lata rozbiorów a nastepnie przez okupację niemiecką i rosyjską.
@Swingo4000: Chore państwo tworzy chore prawo... ¯\(ツ)/¯
- i nie ma pani dziecka, więc będzie 25 EUR mandatu.
~ mam problemy finansowe
~ zrobię coś, są co jeszcze mogę zapłacić mandat