Ogłaszam konkurs!
Zasady:
Wchodzimy na stronę: https://rejestrumow.gov.pl/
Wpisujemy:
1) Wartość umowy od: 500 000
2) Przedmiot umowy: zdrowotnych
3) Sortowanie: Wartość umowy - malejąco
4) Szukamy najcenniejszego lekarza!
Pochwal się swoim lekarzem milionerem w komentarzu! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Rejestr Lekarzy Milionerów - TYLKO OSTROŻNIE!!!
Ogłaszam konkurs! Zasady: Wchodzimy na stronę: https://rejestrumow.gov.pl/ Wpisujemy: 1) Wartość umowy od: 500 000 2) Przedmiot umowy: zdrowotnych 3) Sortowanie: Wartość umowy - malejąco 4) Szukamy najcenniejszego lekarza!reseted
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Komentarze (30)
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6.5 miliona złotych w 3 lata:
Ładnie, ale ( ͡º ͜ʖ͡º)
https://jawnie.pl/podmioty?tab=wykonawcy&q=&miasto=&wojewodztwo=%5B%5D&powiat=%5B%5D&wykonawcaTyp=%5B%5D&sort=sum&dir=desc&page=1