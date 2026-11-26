Póki jeszcze coś jest wart. Koncern Volkswagen zostanie sprzedany Chińczykom?
Jeśli sprzedalibyśmy Chińczykom pewien koncern z Wolfsburga, póki możemy jeszcze coś za niego dostać, nie byłby to zły pomysł - powiedział Schularick, argumentując, że z punktu widzenia Niemiec najważniejsze jest to, aby w kraju pozostały miejsca pracy, produkcja i tworzona wartość dodana.FerdynandOpona
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Komentarze (63)
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Najgorsze jest jednak to, że u nich nie ma żadnej refleksji....
p.s. dobrych elektrykow tak samo nie potrafią zrobić
Jak można być tak tępym żeby tego nie przewidzieć...
@Poczuj_Rurznice: Media Markt sprzedali chińczykom.
@marcelstasiuk: Przede wszystkim to nikt nie sprzeda nic Chińczykom i przestańcie w końcu fantazjować. Jeśli ktoś wierzy, że Niemcy sprzedadzą jeden z najważniejszych elementów swojej gospodarki to XD. Ja mam wrażenie, że ludzie na tej głównej to ostatnio wierzą dosłownie we wszystko.
To wszystko zeby ratowac vw ... Ktorego sprzedaja panu chinczykowi co zamknie im te fabryczki
Chichot historii