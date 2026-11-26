Z perspektywy Polski nie ma sie z czego cieszyc - jestesmy tak mocno powiazani. Plus do tego u nas uslugi przenosza sie tam gdzie taniej a juz tearz wcale nie tak duzo gorzej (bo AI), np do Indii. Generalnie, jak ciesza na codzien niepowodzenia szwabow (vide naplyw inzynierow rozwalajacych to panstwo od srodka) tak tym razem (ten Volskwagen, i tym podobne) to jednak smiech przez lzy.