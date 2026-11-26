Jechac z konowałami! Za morde ich k---a. Nie po to Polacy ciułają grosz do grosza, płacą kosmiczne sładki na NFZ, żeby teraz jeden konował z drugim to rozkradali i brali jak swoje.



Za to powinna wziąć się prokuratura i to na poważnie i szybko, bo pieniadze dalej płyną, a tak może by się cos udało uratować, a moze nawet zwrócic.



To wygląda jak dużo wczesniej zaplanowana akcja, żeby niszczyć naród polski. Zdrada. Pokaż całość