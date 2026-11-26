Rzecznik Izby Lekarskiej idzie w zaparte w sprawie Dawida K.
Pytanie: A pana szef mówił w czerwcu w że jest przygotowywany wniosek o zawieszenie PWZ Dawidowi K.. Co się stało? Odpowiedź rzecznika: Nie wiem. [...] Można sobie wyobrazić różne mechanizmy, przykładowo: rzecznik w tamtym momencie uważał, że ma materiał na taki wniosek, a okazało się później, że jtomasztomasz1234
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Komentarze (13)
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Pewnie nawet prokurator czeka na wytyczne konowałów, bo jak to tak ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Za to powinna wziąć się prokuratura i to na poważnie i szybko, bo pieniadze dalej płyną, a tak może by się cos udało uratować, a moze nawet zwrócic.
To wygląda jak dużo wczesniej zaplanowana akcja, żeby niszczyć naród polski. Zdrada.
Lekarze w PL sa ustawowo zmuszani do uczestnictwa w Izbie Lekarskiej a Izby maja interes w wincyj skladek wincyj.
No i dowodza ze w zasadzie sa niczym Polski Zwiazek Wedkarski.
Na