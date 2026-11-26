Może gdyby ci Polacy nie ładowali tyle kasy w samochody, wycieczki i papieroski, to by mieli jakieś oszczędności? Ludzie na wioskach narzekają jacy to są biedni, ale wystarczy zobaczyć jakie fury mają, by uznać, że po prostu nie potrafią zarządzać budżetem i funkcjonują wg strategii "zastaw się a postaw się". Na wesele przecież trzeba wydawać 100k, bo jakże to inaczej?