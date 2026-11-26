W razie nagłej utraty dochodów co trzeci Polak utrzyma się maksymalnie przez mie
Rosną wynagrodzenia, spada liczba niesolidnych dłużników, a oszczędności Polaków wciąż na podobnym poziomie.kq2w6
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Rosną wynagrodzenia, spada liczba niesolidnych dłużników, a oszczędności Polaków wciąż na podobnym poziomie.kq2w6
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Komentarze (39)
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Jak ktoś ma rodzinę , pracuje na etacie za 5-6 tys to nawet na dobry sznur nie odłoży. Od cała filozofia
@turfa8: znam takie osoby co mieli dochodu rzędu circa 2k latami i mają oszczędności więcej niż przeciętny Polak. Znam też takich co zarabiają pod 10k latami i jakby utracili pracę to do mamusi co miała latami te 2k.
@Jurajski_Wedrowiec: przespałeś ostatnie lata? Ale tak, uważam, że jest to mało, żeby przeciętny kowalski mógł zbudować sobie poduszkę na pół roku bez przyciskania pasa.
@onepnch:
Ludzie ciągle żyją zimnowojennym dobrobytem i walką kapitalizmu i komunizmu o duszę robotnika, a te czasy mineły już 35 lat
@Makarow: Co idealnie widac w USA.
https://xyz.pl/dzieje-sie/najbogatsi-amerykanie-coraz-bogatsi-maja-siedem-razy-wiecej-niz-mniej-zamozna-polowa-spoleczenstwa-razem-wzieta-5774
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