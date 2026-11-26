Mercedes zastawił wiatę śmietnikową. Lokatorzy obłożyli go śmieciami
Parkowanie za wszelką cenę może w Katowicach spotkać się z zaskakującym finiszem. Dostawczy Mercedes, który zastawił lokatorom dostęp do wiaty śmietnikowej, został przez nich samych... zastawiony śmieciami. Mercedes zniknął pod workami śmieci. [ZDJĘCIA]ZobaczLink
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 27
- Odpowiedz
Komentarze (27)
najlepsze
Ta jasne, już się naoglądałem jak to wygląda w praktyce u konfitury albo okiem byłego policjanta na youtube. Powiem więcej, można ignorować wszystkie znaki zakazów, bo straż miejska nawet czytać ze zrozumieniem nie umie, a co dopiero rozszyfrować piktogramy i co one oznaczają w ustawie.
ciekawe co tam u kobry (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Zastawili gościa kubłami na śmieci.