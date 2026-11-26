"Tabliczkę T-24 nie można ignorować - jest ona jasnym sygnał, że źle zaparkowany samochód zostanie odholowany na koszt właściciela."



Ta jasne, już się naoglądałem jak to wygląda w praktyce u konfitury albo okiem byłego policjanta na youtube. Powiem więcej, można ignorować wszystkie znaki zakazów, bo straż miejska nawet czytać ze zrozumieniem nie umie, a co dopiero rozszyfrować piktogramy i co one oznaczają w ustawie.