Następca Daru Młodzieży ma kosztować minimalnie 426 mln zł!
Kolejny niepotrzebny wydatek naszego rządu pochłonie grube miliony złotych, a faworytem do jego budowy są Hiszpanie.Edonik
- #
- #
- #
- #
- 53
- Odpowiedz
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (53)
najlepsze
Fajne wakacje dla uczniów trwające cały rok, ale nic z żaglami i linami nie jest współcześnie nikomu potrzebne.
Co sobie wpisze w cv? "Umiejętność łażenia po masztach, refowania żagli i mycia pokładu"
To nie XVIII wiek. Za pół miliarda mozna spokojnie kupić
@BoskiPrototyp: Jasne. Ale nie uczą się na balonach.
", ale nie mamy już wielkich państwowych armatorów, którzy zabieraliby masowo praktykantów."
Jakoś w innych szkołach, np elektrycznych, pomimo braku posiadania elektrowni przez szkołę da się wysłać uczniów na praktyki, gdzie oczywiście jako niewolnicy odbębniają je za darmoszkę. Mało jest armatorów na świecie, z którymi szkoła mogłaby podpisać umowę?
@tupowinienbycnick: chama frustruje, że jak zwykle będzie zapier*dalał w pocie czoła, żeby dzieciaczki z kasty mogły sobie na zakończenie szkoły zwiedzić świat żaglówką, na koniec plując chanowi w pysk. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@gonorrhoea_: Tak, ciekawe.
@ukradlem_ksiezyc: No tak, bo piloci od razu siadają za sterami Boeinga albo F-16 wcale nie latają na początku szybowcami, by oswoić się z tym, jak maszyna zachowuje się w powietrzu. Jeszcze raz napiszę: mamy znanych na całym świecie polskich oficerów, którzy są cenieni i porządni, bo w przeciwieństwie