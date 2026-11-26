To jest bardzo ważny i potrzebny wydatek. Polska ma szeroki dostęp do morza i musi mieć możliwość kształcenia żeglarzy i nauki kultury morskiej jak i zarówno promowania Polski zagranicą przy okazji wizytowania innych portów i uczestnictwa w międzynarodowych regatach/spotkaniach. Ale wiadomo co cham nie może zeżreć ("zarobić") to dla niego głupota więc Wykop oburzony. I nie, nie jestem żeglarzem ani nie mam żadnych morskich zainteresowań.