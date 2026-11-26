Kieszonkowy komputer zebrał na Kickstarterze ponad 69 mln zł. Oto Flipper One
To nie jest kolejna wersja Flippera Zero, to większe i bardziej rozbudowane narzędzie dla osób zajmujących się sieciami. W środku Rockchip RK3576 (8 rdzeni, NPU 6 TOPS), 8 GB RAM, 64 GB UFS oraz RP2350. Ma 2x Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6E, HDMI, USB-C, M.2 i GPIO. Opcjonalnie 5G, LoRa i SDR.Forbot
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 61
- Odpowiedz
Komentarze (61)
najlepsze
@chilon: większości bram z tego stulecia też nie otworzysz, roling code nadal działa (chyba ze już jakiś system złamali, ale to nadal będzie mega upierdliwe, bo jak zrobisz klona to nadal musisz przeklinać wszystkie zużyte kody, choć radio takie piloty powinno blokować)
Panowie widzę, nie używali ale się wypowiadają?
1. to nie to samo co Flipper Zero, który miedzy innymi był do jak to ujęliście "do bram"
2. ale skoro zaczęliście o Flipperze Zero to polecam lekturę: https://github.com/DarkFlippers/unleashed-firmware
FTR to custom firmware, który pozwala na więcej niż zwykły i z Keeloq'ami sobie dość dobrze daje radę.
@commit_deadcafe: mecha.so tylko ciągle przekładają datę wysyłki ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Ale oni chcą żebyś na to wpłacił, a nie wypłacił.
O SDR mało wiadomo, jak obsługuje pasmo 24-1700MHz to na bank R820T2, więc wiadomo wszystko. Mogli by dać tam coś co się wyróżnia, a nie hardware do wszystkiego i do niczego
Może chociaż w pełni konfigurowalny 5G?
podobnie innymi projektami.
Ogólnie jest to ruski produkt opakowany w amerykański marketing ( ͡° ͜ʖ ͡°)