Raspberry z tunerem tv na RTL i wyświetlaczem z kuchenki za 2 koła xD. To urządzenie w kwestii sieciowej nie oferuje niczego co byłoby poza zasięgiem kali Linuxa, ewentualnie ciekawsze są funkcje sub-ghz, RFID itp ale to też zlepek modułów i bibliotek powiązanych z Arduino. Projekty typu Bruce/Marauder kosztują 1/10 tego i oferują właściwie to samo