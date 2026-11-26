Spokojnie, spokojnie! Nie denerwujcie się!

Przecież premier już wie, co się od 30 lat dzieje w szpialach i przychodniach, bo na pewno czyta gazety, a jeden z wicepremierów jest lekarzem, a zresztą skrócenie wizyt i przejrzyste umawianie wizyt już wpisali w 100 konkretach na pierwsze 100 dni, więc sami widzicie jakie to jest dla nich ważne. Oni już zaraz się tym zajmą, pewnie już są na końcówce przygotowywania propozycji zmian. Jestem pewny, Pokaż całość