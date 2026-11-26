Polacy źle oceniają ochronę zdrowia. Coraz częściej szukają pomocy poza systemem
Zaledwie 38 proc. Polaków jest zadowolonych z publicznego systemu ochrony zdrowia. To jeden z najniższych wyników wśród 20 krajów objętych badaniem STADA Health Report 2026.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (30)
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Ze dwadzieścia lat temu koleżanka narzekała, o strasznym problemie ze znalezieniem specjalizacji po studiach medycznych.
Chca zrobic z cała słuzba to co z dentystami
Najwyżej im się wmówi, że cała wina jest po stronie TYCH DRUGICH. ¯\(ツ)/¯
Przecież premier już wie, co się od 30 lat dzieje w szpialach i przychodniach, bo na pewno czyta gazety, a jeden z wicepremierów jest lekarzem, a zresztą skrócenie wizyt i przejrzyste umawianie wizyt już wpisali w 100 konkretach na pierwsze 100 dni, więc sami widzicie jakie to jest dla nich ważne. Oni już zaraz się tym zajmą, pewnie już są na końcówce przygotowywania propozycji zmian. Jestem pewny,