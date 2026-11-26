Modderzy odblokowali 60 FPS w GTA 6. Rockstar mówił, że się nie da
GTA 6 udało się uruchomić na konsolach PS5 z jailbreakiem, a teraz wydano modyfikację 60 FPS, która usuwa blokadę 30 FPSochucki
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GTA 6 udało się uruchomić na konsolach PS5 z jailbreakiem, a teraz wydano modyfikację 60 FPS, która usuwa blokadę 30 FPSochucki
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Komentarze (31)
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pewnie deweloperzy żeby go zbyć powiedzieli ze się nie da, żeby im d--y więcej nie zawracał
,,GTA VI sprzedało 45,5 mln egzemplarzy w ciągu 3 dni".
Chyba piractwo wychodzi z mody na konsolach.
@rychu-nalepa: Dopiero wchodzi. Ostatnio PS5 złamali.
@damianooo8: złamali już dawno. Teraz Sony p--------o tak całą scenę, że po prostu szybciej łamią kolejne wersje oprogramowania i wzięli się wszyscy na maksa do roboty tak, że PS5 w zaledwie kilkw miesięcy to już kombajn, który odpala gry ze Steama, Nintendo Switcha, Dreamcasta, PS1, PS2, PS3 (PS4 oczywiście też), GameCube'a, N64 m.in.
I musisz robić normalne rzeczy jak randki, odpowiadanie na sms...no kurde, cuckoldstan prawdziwy xD... A nie, sorry, normalne rzeczy. Lucia może i nie ma misji malowania ściany, ale jak się na nią przełączasz to też musisz się starać, aby zwiazek się rozwijał. Dobrze rozwiązane, nie jest
A wystarczyło stworzyć historię, gdzie główni bohaterowie to partnerzy zbrodni, gdzie romans jest opcjonalny i dwa dobre zakończenia:
1. Zostają para i żyją w bogactwie