Rekordowy napływ imigrantów. "Wyspy Kanaryjskie nie dają już rady".
Afrykańscy migranci przybyli na hiszpański archipelag w rekordowej liczbie. Prezydent Wysp Kanaryjskich wzywa do wysłania posiłków.Hahaharry
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Afrykańscy migranci przybyli na hiszpański archipelag w rekordowej liczbie. Prezydent Wysp Kanaryjskich wzywa do wysłania posiłków.Hahaharry
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Komentarze (22)
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Zaglodzić ich,a nie jeszcze dowozić im żarcie z kontynentu. Znajac, życie to świniaka nie chcą jeść
Po c--j niech zdechną z głodu...
Każde państwo, które wpuszcza obcych jest skazane na porażkę. KAŻDE. Nie było jeszcze przypadku państwa wielonarodowego, które odniosło sukces i ludzie żyli w zgodzie.