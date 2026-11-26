Szklarz jeżdzi po chodniku. Policja nie była w stanie przemówić do rozsądku.
Pewien szklarz jeździł po chodniku w warszawskim Ursusie. Codziennie. Mówił, że ma pozwolenie od dewelopera. Tymczasem oznakowanie było klarowne. Przyjechała policja. Szklarz nie przyjął mandatu. Poszedł wniosek o ukaranie do sądu. Nagrywający zarejestrował jeszcze kilka przejazdów tego człowiekaVentod
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Komentarze (31)
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- A gdzie twoje dziecko? A gdzie twoja obrączka? Masz nieślubne dziecko?
(╯°□°）╯︵ ┻━┻
"Staje mi siedzi z tyłu" - czy jakoś tak
Moim zdaniem powinno się go prześwietlić, zanim skrzywdzi jakieś dziecko, to nie są normalne pytania
To są normalne pytania kogoś, kto bardzo chce się odegrać.
A że jest przy tym żałosny intelektualnie, jak ta żona pewnego aktora, to wyszło jak wyszło.
@kotkameleon: normalne pytania o to gdzie jest dziecko, czy jest nieślubne i jak ma na nazwisko?
W jaki sposób to są normalne pytania? Moim zdaniem niezdrowe jest tak mocne interesowanie się obcymi dziećmi, w jakim celu ktoś w ogóle potrzebowałby tych informacji?
A interweniowali drugi raz?
Było zgłoszone.
Opis pod filmem:
TO JA WOLE JUZ TEGO CO JEZDZI PO CHODNIKU,
Koleś p---------a ludzi i co on później na święta siedzi przy stole i pije z nimi wódkę xd ??
Jakbym miał siedzieć z kimś takim pierwsze co bym zrobił