JEDEN TYP WSTAWIA PO CHWILI LOGUJE SIE NA INNE KONTO I DODAJE LINK PATRONITE I SUPPI XDDD , ŁADNA MACIE TU PATOLOGIE XD JEDEN TYP P---------A ZA KASE A DRUGI JEZDZI PO CHODZNIKU ,



TO JA WOLE JUZ TEGO CO JEZDZI PO CHODNIKU,



Koleś p---------a ludzi i co on później na święta siedzi przy stole i pije z nimi wódkę xd ??



Jakbym miał siedzieć z kimś takim pierwsze co bym zrobił Pokaż całość