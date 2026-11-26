a to nie jest też tak, że często ludzie po studiach mają jakieś poduszki finansowe przez to moga być wybredni w szukaniu roboty? Przecież co chwile są posty typów z IT, że od 10 miechów szukają pracy i nie mogą znaleźć, normalny prol już by dawno zdechł z głodu, a oni mają po prostu poduszkę która im pozwala na wybredność, a nie branie byle czego, bo g------a praca nadal jest od ręki.