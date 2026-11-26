Bezrobotnych z dyplomami jest już więcej niż tych po technikach
Na rynku pracy nie ma załamania, ale jest pełzające pogorszenie. Symboliczny jest fakt, że osób bezrobotnych z dyplomem..PIAN--A_A--KTYWNA
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Na rynku pracy nie ma załamania, ale jest pełzające pogorszenie. Symboliczny jest fakt, że osób bezrobotnych z dyplomem..PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (67)
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A teraz się namnozylo szkół płatnych, w bezsensownych kierunkach w których perspektyw nie ma od 20 lat, ale są łatwe, nawet dla tych, którzy kiedyś nawet matury by nie zdali.
Dzisiejszy świstek ukończenia szkoły wyższej jst nic nie wart.
Kto chce, ten będzie
@BrakWolnegoLoginu: jakie gender Studios? Naprawdę już musisz takie skrajny argumenty dawać? Od 20-30 lat się słyszy w Po których kierunkach Nie będzie pracy. Nie ma w ogóle sensu iść w studiach humanistyczne bo po tym nie ma żadnej pracy a i tak ludzie się tam ładują bez żadnego sensu.
Ludzie bardzo szybko przyzwyczajają się do wyższego poziomu życia i jak już wskoczą na pewien etap, to zamiast utrzymać ten etap i np. odłożyć 200k na czarną godzinę,