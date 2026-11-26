SpaceX dostało zgodę na milion satelitów. Centra danych trafią na orbitę
SpaceX otrzymało zgodę FCC na milion satelitów Starmind. Elon Musk chce stworzyć orbitalne centra danych AI zasilane energią słoneczną. Astronomie ostrzegają...mkk10
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Komentarze (68)
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Skoro jesteś taki wygadany, to wyjaśnij w jaki sposób ciepło ma się rozproszyć z takiego centrum danych albo czegokolwiek innego.
kosmos zawładnięty
jak cie nie lubia to nie polecisz
lepiej się wam będzie żyło?
będziecie zdrowsi albo chociaż szczęśliwsi ?