Polska ogranicza dostęp cudzoziemców do rynku pracy. Liczba odmów wzrosła o 43%
W pierwszym półroczu 2026 roku wojewodowie wydali ponad 8,6 tys. decyzji odmawiających cudzoziemcom zezwolenia na pracę, wobec niespełna 6 tys. rok wcześniej. Liczba wydanych zezwoleń na pracę zmniejszyła się o 37 proc., do około 91 tys. 60 proc. takich zezwoleń dotyczyło prac prostych.Skarbiec_Biz
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Komentarze (61)
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Trudno, trzeba będzie pokonkurować o pracownika, zaoferować dobre warunki, przeszkolenie zrobić, wprowadzenie do pracy itd o dobrą pensję zaproponować ;)
@akademia-shinobi:
i rozumiem, ty po pracy w korpo za biurkiem, pojdziesz z---------c kopac
Państwo może obniżyć koszty pracy, bo są spore, na bzdury przeznacza całe morze pieniędzy czy też zmienić politykę fiskalną. Również niejeden janusz nie musi szastać kasą na bzdury. Na rynku pewnie też niejedna firma
#pis #100konkretowna100dni #tusk #aferawizowa
Zatrudniamy (bez obrazy) dzikusów z np. Kolumbii co z nożami latają po mieście, Gruzinów cyt."zorganizowane grupy przestępcze wywodzące się z Gruzji, działające zarówno w krajach postsowieckich, jak i w Europie Zachodniej oraz Środkowej w tym w Polsce" itd. itp..
Naszym rodakom nie da się pracy/zarobić bo... na tzw. TWOJE miejsce
@buczkog:
3% to poziom naturalnego bezrobocia, czyli w praktyce nie pracuje ten, kto nie chce pracowac. Nie myl tego z bezrobociem podawanym przez urzedy
Teraz się roboli ściąga na wizy studenckie
Te pseudostatystyki to sobie rząd może wsadzić w d...pe