Co za UŁOMY zezwalają na pracę w kraju obcokrajowcom gdzie odsetek bezrobotnych wynosi np. 5%??? Jak by to było 1-3% to OK.

Zatrudniamy (bez obrazy) dzikusów z np. Kolumbii co z nożami latają po mieście, Gruzinów cyt."zorganizowane grupy przestępcze wywodzące się z Gruzji, działające zarówno w krajach postsowieckich, jak i w Europie Zachodniej oraz Środkowej w tym w Polsce" itd. itp..

Naszym rodakom nie da się pracy/zarobić bo... na tzw. TWOJE miejsce Pokaż całość