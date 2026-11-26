28 tys. za zabieg, który trwał minutę - oszustwa w szpitalu w Koszalinie
NFX zakwestionował zabiegi na kręgosłupie, które przeprowadzali lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, i nałożył na placówkę karę 8 mln zł. Chodzi o rozliczanie zastrzyków z żelem do kręgosłupa jako wszczepiania implantów stabilizujących. Zabiegi trwały często poniżej minuty.mistejk
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Komentarze (14)
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w szpitalu o wszystkim decyduje AI, że nie winnych?
Jest
i nałożył na polaków finansujących placówkę*
Niech to zbada komisja do spraw cudów z Watykanu. Może zamiast zamykać szpital zbuduje się jakieś sanktuarium?