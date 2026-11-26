Niekoniecznie chcą zwalniać. Przyczyną może być to, że ktoś z managementu sobie wymyślił, że ludzie będą osiągać lepsze wyniki jak będą się widzieć w biurze face to face, bo zbuduje to relacje, synergię itd xD Drugi powód to zwyczajne lecenie sobie w kulki przez ludzi, o----------e się i myślenie, że tego nie widać, a widać i doskonale wiem kto u mnie w firmie pracuje uczciwie, a kto nie i góra też wie Pokaż całość