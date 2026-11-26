Nordea ucina pracę zdalną.. czyżby ukrytym celem były dobrowolne odejścia?
Nordea Bank rezygnuje z modelu pracy hybrydowej i niebawem wymagać będzie od pracowników obecności w biurze przez pięć dni w tygodniu. Decyzja spotkała się ze sprzeciwem związków zawodowych. Bank posiada biura w czterech miastach w Polsce. Nordea Bank, nordycka grupa bankowa z siedzibą w Helsinkach,FXMAG
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Komentarze (50)
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https://sukces.rp.pl/biznes/art45339811-praca-zdalna-w-biurze-nowe-zjawisko-niepokoi-szefow-duzych-firm
narzekanie na prace zdalna to jak narzekanie na ludzi wpatrzonych w smartony.
zmienia sie technologia, trzeba sie dostosowac. praca zdalna moze byc tak samo dobra a nawet lepsza niz w biurze, no ale jak sie porownuje jablka do pomaranczy z wnikliwoscia przedszkolaka to potem mamy p--------o managerskie typu "wedlug statystyk z 1960 lub firmy konsultingowej X lepiej twarza w
Nordea likwiduje praca zdalna.
@nieocenzurowany88: Zwykle jest tak, że wywalają obiboków a reszta do biura.