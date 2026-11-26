Ostatnio przejezdzalem przez Krakow, weszlismy w dwie osoby do restauracji i usiedliśmy. Kelner podal menu i odszedl. Na ost. stronie gdzie były drinki, których bym nawet nie przejrzał było info o dopłacie. Spytałem o co chodzi a ten na luzie do mnie, ze tak jest na caly świecie 🤣 od dwóch osób! no to nara. Dodam ich na tą mapę w sieci co jest od niedawna. Niech gniją