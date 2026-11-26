Poszedł do restauracji, zobaczył dopisek w menu. Teraz ostrzega
Mały dopisek na końcu menu o opłacie serwisowejaleksc
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Mały dopisek na końcu menu o opłacie serwisowejaleksc
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Komentarze (36)
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Klient ma prawo być jasno poinformowany o całościowych kosztach zakupu.
Wyobraźcie sobie jakie byłoby oburzenie, gdyby coś takiego zrobiła np. Biedronka
"Za obsługę kasową doliczamy 5% wartości zakupionych produktów"...
¯\(ツ)/¯
To się niczym nie różni od taksówki z naklejonym cennikiem 30 zł za km
Ja już tak miałem. +15% bo cos tam maja tak napisane - poprosiłem paragon - zrobiłem zdjęcie karty i paragonu zapytałem czemu nie ma narzutu wbitego na paragonie ;)
I zapytałem się stolik obok czy im też się nie zgadza kwota płatności z kwotą na paragonie.
Powiedzieli, no dobra niech pan zapłaci to co jest na paragonie - a ja że chyba warto byłoby przekazać kierownikowi że dzisiejsze zapisy z kasy
Coś jak z "materiał sponsorowany" jasnoszarą czcionką na białym tle. Czytelne - jest. Zwraca uwagę? Nie...
Poza tym nie wiadomo na ile można ufać odpowiedziom z chata. Mi Claude powiedział co innego :P
Info powinno buc na czerwono i to na pierwszej stronie. Dodatkowo przed przyjęciem zamówienia powinien poinformować o ttm kelner. Co jak osoba jest słabo widzącą i pyta o jakiś konkretny rodzaj dani kelnera?
Coperto 1.5E od osoby (bywa że więcej).
Jest to opłata stała niezależnie ile zjesz i jak długo będziesz siedział w restauracji.
Dlatego nigdy tam napiwków nie daje - nie mam powodu.
Przykładowo danie kosztuje 100 zł, ale restauracja automatycznie dolicza 10% serwisu. Faktycznie płacimy 110 zł.
Problem nie dotyczy tylko zaskoczenia przy rachunku. Zamawiając kilka dań, trudniej ustalić końcową kwotę, a porównując restauracje, lokal z ceną 100 zł + 10% serwisu może pozornie wydawać się tańszy od konkurencji oferującej danie za 105 zł bez dodatkowych opłat.
Art.
cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;
Wszelka dodatkowa "matematyka", a już z całą pewnością schowana gdzieś na okładce menu to nic innego jak złamanie art. 4. 1: