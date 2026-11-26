Kraj z kartonu: 21 razy wsiadł za kierownicę mimo sądowych zakazów!
Mieszkaniec katowickich Piotrowic usłyszał aż 21 zarzutów prowadzenia auta wbrew prawomocnym wyrokom.PIAN--A_A--KTYWNA
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Mieszkaniec katowickich Piotrowic usłyszał aż 21 zarzutów prowadzenia auta wbrew prawomocnym wyrokom.PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (34)
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Dali mu zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi. Serio? Kolejny?
Poczytałbym uzasadnienie wyroku
Art. 180a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu,
prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu
o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
@heniek_8: Ale to nie jest tak, że go 21 razy łapali na jeździe z zabranymi uprawnieniami. Złapali go w maju, okazało się, że ma odebrane uprawnienia. Więc przejrzeli monitoringi i znaleźli kolejne sytuacje jak wsiadał za kółkiem. Udokumentowali 21 takich sytuacji. Sprawe w ubiegłym miesiącu
@john-eek: to znaczy, że rudy wuj coś tam wrzucił czego być nie powinno.
Taka dyskusja z konfobotami, jeśli rzeczywistość nie pasuje do urojeń, to tym gorzej dla rzeczywistości. Ładnie was kacapia wytresowała.
Największym zmartwieniem drogowej patologii jest chyba przeliczanie dożywotnich zakazów na te zwykłe, żeby porównać między sobą. Bo przecież nie konsekwencje ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://motoryzacja.interia.pl/porady/przepisy-drogowe/news-uzbieral-34-zakazy-prowadzenia-absurdy-polskich-sadow,nId,20355528
@jegertilbake
@Turin89