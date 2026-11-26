sędziowie, przeczytajcie sobie kodeks karny:



Art. 180a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu,

prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu

o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do Pokaż całość