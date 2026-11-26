Szajka zamaskowanych lekarzy oskubała szpital na ponad 100 milionów
Efektem takich praktyk mogło być nienależne wypłacenie przez fundusz kwoty oscylującej w granicach 100-120 mln złPIAN--A_A--KTYWNA
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Efektem takich praktyk mogło być nienależne wypłacenie przez fundusz kwoty oscylującej w granicach 100-120 mln złPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (15)
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No bo wybory raz na kilka lat to żadna forma pilnowania.
@drMuras: Gawłowski kruwa, Stanisław Gawłowski senator
@dwaplusdwatocztery: XD