Ojej co za koicydencja...senator Gawkowski z KO skazany na 5 lat więzienia w pierwszej instancji za oszustwa i łapówki jest w radzie nadzorczej tego szpitala. Bójcie się KOnfederacji i PISU bo oni jak przyjdą to zrobią ŁAAAAA , a my sobie po cichu Koszmarnie Oszukujemy i ch nam zrobicie.