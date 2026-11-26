Karetki 2328 razy czekały pod SOR-ami ponad godzinę. Kontroli nie było
W Małopolsce od lipca do września karetka 2 328 razy czekała pod SOR-em ponad godzinę, najdłużej prawie 8 godzin. W tym czasie nie mogła jechać do kolejnego wezwania. NFZ upomniał szpitale, ale w 2026 r. nie wnioskował o kontrolę żadnego krakowskiego SOR-u. Odpowiedź NFZ w całości.Retano
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Komentarze (8)
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Ciekawe, ilu było w tym czasie na wakacjach, jak im ludzie zdychali w tych karetkach.
Zresztą tam cyrki były, starszy pan z palcem do amputacji został o---------y przez panie bo uwaga: "zapytał o drogę" , zgubienie dokumentacji starszej pani która przyszła z zeszytem i wmawianie jej że tego nie zrobiła mimo świadków (w tym lekarza), sugerowanie
@dhr88: Lekarze jak i personel powinni przechodzić badania psychiatryczne co roku pracując na sorze, cześć z nich się nie nadaje do tej roboty, a część czerpie przyjemność z o----------e ludzi i tylko czekają na taką okazję niestety...
Znam osoby co pracują na sorach latami gdzie jest duże obłożenie i potrafią
@jegertilbake „Sprawnie działające państwo” ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@jegertilbake
@Turin89