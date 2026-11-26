Są szpitale w Krakowie co triażują ludzi jak się zbierze ich wystarczając ilość, mimo że według prawa ma to być zrobione od razu. Zwróciłem uwagę pani ratownik to mi dała najniższy priorytet



Zresztą tam cyrki były, starszy pan z palcem do amputacji został o---------y przez panie bo uwaga: "zapytał o drogę" , zgubienie dokumentacji starszej pani która przyszła z zeszytem i wmawianie jej że tego nie zrobiła mimo świadków (w tym lekarza), sugerowanie Pokaż całość