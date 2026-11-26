Nie ma nawet wniosku o zawieszenie PWZ Dawidowi K.
Wiedzieliśmy że PWZ nieodebrane. Wiedzieliśmy że niezawieszone. Ale dzisiaj okazało się że nie ma nawet wniosku xDD Rzecznik izby lekarskiej przyznaje: Na ten moment o ile mi wiadomo ani prokuratura ani rzecznik odpowiedzialności zawodowej o to nie wnosiłytomasztomasz1234
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Komentarze (37)
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potem jest jeszcze duża ilość uników. Po przygotowaniu wniosku trzeba go wysłać czyli potem powiedzą, że jest przygotowywany do wysłania, potem że jest przygotowany do wysłania a potem muszą po drugiej stornie przygotowywać się do odbioru wniosku, przygotowywać się do przeczytania etc.
A Areczki (w tym ja) jutro na 8 do kołchozu robić na elyte
Równie dobrze można postulować, żeby mu zabrać prawo jazdy i paszport.
@demarcel: Ale tutaj chodzi o coś innego.
Czy ktoś w taki sposób nieuczciwy może mieć prawo jazdy? Czy może wykonywać zawód lekarza? Kto o tym decyduje?
Ja rozumiem, że