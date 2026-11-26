Koleś jest krętaczem, ale czy to przekłada się na sposób w jaki leczył swoich pacjentów? Żeby pozbawić go prawa wykonywania zawodu, wypadałoby udokumentować przypadki, w których podjął błędne decyzje w zakresie leczenia (a nie np. dokumentowania czasu pracy - bo tutaj przewiduje się inne konsekwencje).



Równie dobrze można postulować, żeby mu zabrać prawo jazdy i paszport.