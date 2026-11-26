Najbogatszy 1 proc. Polaków oszczędza 43 mld zł na podatkach. Wszyscy: 92 mld
Wartość głównych preferencji podatkowych i składkowych w Polsce wynosi około 92 mld zł rocznie. Najbogatszy 1 proc. społeczeństwa korzysta z preferencji wartych 43 mld zł, a najzamożniejsze 10 proc. przejmuje około dwóch trzecich wszystkich korzyści.Skarbiec_Biz
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Komentarze (24)
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Określanie tej kwoty w walucie obcej to też jest jakiś absurd. Można by ją wyrazić w wielokrotności minimalnej krajowej, no ale wtedy to działało by przez wiele lat i nie trzeba być nic grzebać. A no i waloryzacja byłaby automatyczna... strzeż się Pani Boże!
@__MadCat: jeszcze nasze nieroby na wiejskiej jeszcze mniej by robiły
Bo to jak z tym dowcipem, gdzie grupa przyjaciół jadała regularnie w restauracji i najbogatszy płacił 50% rachunku wszystkich, a gdy restaurator postanowił dać im rabat, to najbiedniejsi się obruszyli, że najbogatszy najwięcej zyskuje na uldze i jak zwykle biednym tylko wiatr w oczy.
Autorzy utożsamiają inne naliczanie składek jako preferencja podatkowa:
Kompletni idioci.
Czyli zamiast PITu powinien być podatek od wartości gruntu.