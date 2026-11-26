Przyjęty 4 listopada przez rząd projekt reformy podatkowej przewiduje m.in. przywrócenie limitu 250 tys. euro przychodów uprawniającego do wyboru ryczałtu oraz podniesienie stawki daniny

Określanie tej kwoty w walucie obcej to też jest jakiś absurd. Można by ją wyrazić w wielokrotności minimalnej krajowej, no ale wtedy to działało by przez wiele lat i nie trzeba być nic grzebać. A no i waloryzacja byłaby automatyczna... strzeż się Pani Boże!