Chciałbym tylko zauważyć, że czas L4 jest odnotowywany do świadectwa pracy, więc jeżeli bierzesz chorobowe po 30 razy w roku w myśl zasady "w piątek i poniedziałek to frajery robią tylko", to i tak wybuchnie to w twarz, bo nowy pracodawca się o tym dowie. I po trzech miesiącach się będzie miało sayonara z większości firm.



W zakładzie pracy, w którym pracuję takich obiboków od razu można rozpoznać wśród pracowników, i nie są Pokaż całość