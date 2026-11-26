Co minutę znikają z pracy trzy osoby. Lawinowy wzrost L4 z powodu kryzysów psych
Kryzysy psychiczne i schorzenia psychosomatyczne coraz częściej wyłączają Polaków z codziennej aktywności zawodowej.OlsztynN
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Kryzysy psychiczne i schorzenia psychosomatyczne coraz częściej wyłączają Polaków z codziennej aktywności zawodowej.OlsztynN
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Komentarze (34)
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xD
Gdyby się dało to na b2b połowa programistów by teraz rok w depresji siedziała na L4. Ale k---a nie mogą xd
Ja planuję następną robotę ogarnąć nie na B2B żeby trochę składek zebrać do emerytury i dociągnąć ostatnią robotę. Po kilku miesiącach wezmę L4 na łeb i przesiedzę rok a potem niech mnie wywalą xd
Napisałem że pójdę na UoP i posiedzę rok na chorobowym. Dostanę kasę i składki podbiję.
Powiedz jak mam to zrobić na B2B żeby nie pracować a hajs mi by dawali na L4 z chęcią posłucham. Tak jak większości z artykułu płacą za ściemę.
Taki system utrzymujemy to trzeba skorzystać. Przez 17 lat pracy może
Są tacy co wykorzystują psychiatrów by zdobyć dluzsze l4.
Są też tacy którzy maja problemy z glową ale się nie leczą, bo wstydzą się o tym z kimś porozmawiać. Znam jednego.
W zakładzie pracy, w którym pracuję takich obiboków od razu można rozpoznać wśród pracowników, i nie są
ty chyba z poprzedniego ustroju się urwałeś, brakuje jeszcze żebyś operował terminami jak
Normalnych w korpo nie ma więc symulacją tego bym nie nazwał