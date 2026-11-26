Polskie Obserwatorium Cerro Murphy w północnym Chile; po lewej kopuła nowego teleskopu o

średnicy 2,5 m. Projekt teleskopu został sfinansowany z grantu ERC Synergy realizowanego w CAMK PAN, a budowa dwóch instrumentów naukowych jest finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tutaj natomiast pierwsza fotografia bardzo małej (na niebie) galaktyki - powiększonej optycznie przez teleskop.