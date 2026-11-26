Polski duży teleskop optyczny wreszcie istnieje i działa. Spełnione marzenia.
Spełnione marzenie kilku pokoleń polskich astronomów. Polski duży teleskop optyczny wreszcie istnieje i działa. Posiadający zwierciadło o średnicy 2.5 metra nowy teleskop wykonał testowe obserwacje astronomiczne. Zbudowano go w obserwatorium Cerro Murphy im. Rolfa Chini w północnym Chile. "Możemy reAdampek
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Komentarze (21)
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Każdej nocy możemy zdecydować: ten obiekt nam się podoba, na niego patrzymy" - powiedział Grzegorz Pietrzyński.
średnicy 2,5 m. Projekt teleskopu został sfinansowany z grantu ERC Synergy realizowanego w CAMK PAN, a budowa dwóch instrumentów naukowych jest finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tutaj natomiast pierwsza fotografia bardzo małej (na niebie) galaktyki - powiększonej optycznie przez teleskop.
Jaki był cel ja się pytam. W dupie mam czyjeś marzenia.
Rozumiem:
- cel poznawczy
- osiągnięcie zrozumienia
- podniesieni jakości