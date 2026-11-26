Pytanie całkiem poważne. Biorąc pod uwagę stałą i nasilającą się migrację z Afryki do Europy jakie są mechanizmy weryfikacji i ochrony przed zawleczeniem tu patogenów takich jak ebola na którą nie ma ani lekarstwa ani szczepionki (jest na kilka wcześniej występujących szczepów ze skutecznościa 70-100%)?