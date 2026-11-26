Ponad 12000 przypadków infekcji wirusem Ebola w Kongo, prawie 6000 osób zmarło
Wirus jest w 8 z 26 prowincji tego kraju, sytuacja wymyka się spod kontroli a wirus cały czas mutuje. Obecna odmiana nazywa się Bundibugyo. Nie ma znanych metod leczenia i szczepionki na ten szczep eboli. Według analiz Reutersa oficjalna liczba zarażonych może być zaniżona.armin-van-kutonger
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Komentarze (26)
najlepsze
@Cewalogik: rozumiem ze to ironia?
@debil999: żadne ?
skąd pomysł, że rządy nie chcą tego zawleczenia ?
Na ebolę nie choruje
Gdy ukręci małpie wora
Ciągnie tęgi łyk jabola