W Polsce ubyło 125 tys. pracujących mężczyzn. Bezrobocie rośnie tylko w tej płci
Liczba pracujących mężczyzn zmniejszyła się w ciągu roku o blisko 125 tys., najmocniej od trzeciego kwartału 2010 roku. Jednocześnie liczba pracujących kobiet wzrosła o 36 tys., osiągając rekordowy poziom blisko 8,1 mln. - Tego nie można tłumaczyć wyłącznie trendami demograficznymi - ocenia Money.plSkarbiec_Biz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 43
- Odpowiedz
Komentarze (43)
najlepsze
Jedyny problem jest taki, że bez tego pierwszego całość huknie, ale przez jakiś czas będzie tak to wyglądało, że tak będzie już zawsze.
Pogłębi to na dobicie problemy demograficzne.
@MargarynaPalma: to zupełnie jak wszyscy mężczyźni w polsce
@LukaszSZCZ: Robole zawsze będą. Bo nie każdy ma ambicje na coś lepszego.
Bardzo dobrze! Równość płci! Ba szczerze to jestem za absolutnym matriarchatem, ja sobie poodpoczywam.
@Zwyczajny_user: nie, to będzie patriarchalny ucisk ( ͡° ͜ʖ ͡°)
W ogóle to, że ty pracujesz a ona nie to też nierówność. Przeproś, że ciężko pracujesz. :D
Ilość zawodów i etatów istotnych, produkcyjnych stanowi o gospodarce, reszta to tylko nieudaczniki i tło.