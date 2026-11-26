Większość mężczyzn pracuje na kontraktach które nie są w żaden sposób monitorowane przez takie statystyki. Za to kobiety pewnie robią w pracach typowo zbędnych typu urzędy i inne korpo hr. Jakby je wszystkie zwolnić gospodarka nawet by nie zauważyła. Już to raz testowano w Islandii gdzie 90% kobiet zrobiło strajk. Szok wszystko funkcjonowało tak jakby ich praca nic nie znaczyła...