UE chce przeforsować skanowanie zdjęć i wiadomości. Polska mówi "nie"
Irlandzka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej chce pominąć negocjatorów Parlamentu Europejskiego i przeprowadzać rozmowy bezpośrednio z liderami grup politycznych, wymuszając wprowadzenie nadzoru. Niemcy zabiegają o utrzymanie szerokiego zakresu monitorowania komunikacji, a Polska mówi "nie"jestemjakijestem1212
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Komentarze (45)
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@JanTadeusz: ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Dalej będziecie dzbany wciskać kit że jak ktoś nie jest za zamordyzmem eurokołchozu to chce tu jakąś Białoruś wprowadzać? Pomijając fałszywą alternatywę i chamskie manipulacje to wygląda na to że tam jest więcej wolności i normalności.
@NocnyFuriat: Klasyczne w dupie byłeś, g---o widziałeś.