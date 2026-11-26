Ach ten liberalny demokratyczny eurokołchoz, istna perełka i najlepsza rzecz w historii wszechświata xDDDD

Dalej będziecie dzbany wciskać kit że jak ktoś nie jest za zamordyzmem eurokołchozu to chce tu jakąś Białoruś wprowadzać? Pomijając fałszywą alternatywę i chamskie manipulacje to wygląda na to że tam jest więcej wolności i normalności.