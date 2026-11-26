To jak w tym memie że samochód zabija pieszego, a nie kierowca w nim siedzący prujący stówę w zabudowanym. Tutaj firma produkująca pontony jest winna - nie terroryści/organizacje pomocy-terrorystyczne, które te pontony kupowali - ale firma, która je produkowała. W normalnym kraju dziennikarz, który nie ogarnia szyku zdania i poprawnego formułowania podmiotu zostałby W----------Y Z PRACY. Ciekawe też dlaczego dziennikarze przyssali się do producenta pontonu, a nie do pieniędzy, kto te łodzie Pokaż całość