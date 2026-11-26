BBC: Niemcy dostarczali łodzie do przeprawy nielegalnych imigrantów
Niemiecka firma znalazła się w centrum międzynarodowego śledztwa dotyczącego przemytu migrantów przez kanał La Manche. Jak ujawnia BBC, śledczy podejrzewają jej szefa o współpracę z grupami przestępczymi. W sprawie pojawia się też wątek tragicznych przepraw do UK podczas których zginęło 4 mężczyzn.Lokator87
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Komentarze (19)
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Jakie "organizacje pomocowe". Tu jest mowa o jakmś januszeksie sprzedającym łódki przemytnikom.
Naucz się czytać dzbanie.
Już tylko brakuję uchodźców z Dubaju.
Zatapiać.
Artykuł o tym że jakiś januszeks komuś tam sprzedawał łódki.
Prawactwo: AEEEE NIEMCY przemycajo
Patrzcie
@john-eek: czyli reasumując Twoją wypowiedź, to że w artykule jest napisane, że to niemiecka firma sprzedająca łódki gangom na przemycanie migrantów, gdzie masz wyszczególnione że to stricte NIEMIECKA firma, nie oznacza że jest niemiecka! Aż dziw bierze, że Twoje szare komórki ogarniają oddychanie i pisanie na klawiaturze w tym samym czasie.
NIC nie zrozumiałeś z mojej