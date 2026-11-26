28 tys. zł za minutowy zabieg. Zamiast implantów zastrzyk z żelem
Dwie kontrole NFZ Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie zakwestionowały praktycznie wszystkie sprawdzone zabiegi na kręgosłupie. Szpital ma zapłacić 8 mln zł kary, ale skala nieprawidłowości może być dużo większa. Z naszych wyliczeń wynika, że może sięgać nawet 120 mln zł.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (53)
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Brak realnej odpowiedzialności urzędników. To jest przyczyna całego tego zła, które się dzieje w naszym kraju. Gdyby jeden z drugim dyrektor musiał zapłacić choćby roczną pensję, to by się dwa razy zastanawiał przed podpisaniem każdej faktury. A tak to kolesiom się załatwia, bo w razie czego to i tak skarb państwa zapłaci karę samemu sobie.
@Adam909: ja bym wolał urealnić koszta pracy konowałów, bo to chore żeby lekarz zarabiał 12x więcej niż średnia krajowa, to nawet w USA nie mają tak dobrze.
Rozumiem, że jak lekarz jedzie po pijaku to będą karać samochód.
ogólnie za takie wały dodałbym jeszcze j-----e prądem i baty pod pręgierzem na rynku, tak by wszyscy wiedzieli co to za złodziejskie gnidy.
Podatnik a nie szpital.
XD k---a xD jaki to piękny system czyli w skrócie lekarze nakradli a kary płacimy my sobie xD