Dwie kontrole NFZ Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie zakwestionowały praktycznie wszystkie sprawdzone zabiegi na kręgosłupie. Szpital ma zapłacić 8 mln zł kary, ale skala nieprawidłowości może być dużo większa. Z naszych wyliczeń wynika, że może sięgać nawet 120 mln zł.