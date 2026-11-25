Za wypadek śmiertelny - 1.5 roku więzienia
Rok i sześć miesięcy więzienia oraz pięć lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Koleś na 70 jechał 140...marcelstasiuk
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Rok i sześć miesięcy więzienia oraz pięć lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Koleś na 70 jechał 140...marcelstasiuk
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Komentarze (25)
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Zacna logika milordzie hahah ha tfu nasze sądy - kto miał doczynienia z naszym ''wymiarem sprwiedliwości'' ten już się na komediach nie śmieje
Wyrok na szczęście nie jest prawomocny więc jest szansa na podwyższenie.
Swoją drogą 1,5 roku dostał adwokat od "trumny na kółkach" który jechał mniej więcej przepisowo i też zjechał na przeciwległy pas na czołówkę i ile to było oburzenia na
A sąd to przyklepał ( ͡° ʖ̯ ͡°)
@Z_d--y_strzelec: Typowe dla właścicieli i kierowców grupy vag. Beemiarze mogą im czyścic buty, a też do bystrych nie należą.