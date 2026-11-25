Takie gadanie i tyle. Jeśli wszechświat jest nieskończony to niech naukowcy zbudują jakiś teleskop, radar czy czujnik i niech zmierzą i udowodnią, że wszechświat jest nieskończony. Albo niech polecą do wszechświata, zbiorą tam jakieś próbki, przebadają je i wtedy będzie odpowiedź. Dopóki tego nie zrobią to jest to tylko takie hipotermiczne gadanie. Niby tacy mądrzy naukowcy a prawda taka, że siedzą tylko i fantazjują a mogliby w tym czasie stworzyć np. takie Pokaż całość