Nieskończony Wszechświat jest bardziej szalony, niż się wydaje.
W tym filmie autor chce pokazać, dlaczego hipoteza nieskończonego Wszechświata jest jedną z najbardziej szalonych, absurdalnych, a nawet przerażających możliwości dotyczących natury naszej rzeczywistości. Jej konsekwencje sięgają znacznie dalej, niż mogłoby się wydawać...prawilny_prawak
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Komentarze (30)
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Samych liczb w dowolnie małym przedziale jest nieskończenie wiele - i nie tylko żadna się nie powtarza, ale jest ich "tak samo" wiele jak liczb na nieskończonej prostej.
Błąd logiczny tkwi w tym, że zakłada, nez żadnego uzasadnienia, że świat zbudowany jest z "klocków" a przestrzeń jest dyskretna więc, istnieje skończona ilość to takich
@surlin: błędem logicznym jest tworzenie analogii z przedziału liczb albo z samej matematyki. jeśli powiem że istnieje nieskończona ilość kombinacji przedziałów liczbowych, to już będę miał wszystkie liczby, także narzucasz "przedział" na argument nieskończoności wszechświatów - jeśli potraktujsz słowo "nieskończoność kombinacji" to musi się powtórzyć, będą nawet duplikaty. Także
Sam motyw dotyczący Mózgów Boltzmanna jest niezłym mindfuckiem.
@jacke: Jeśli założymy możliwość nieskończoności to powyższe zdanie traci sens bo w nieskończoności nieograniczone poznanie jest pewnikiem. Wszystko jest.
Chyba że mówimy o "nieskończoności ale" - czyli np. ograniczonej ilością energii. Tyle że wtedy to nie jest nieskończoność.
To logiczne, że JEŻELI prawdziwa - nieskończona nieskończoność istnieje,
Reszty nie da się zweryfikować empirycznie.