Rząd szykuje rewolucję w cenie paliwa. Opłata paliwowa o 100 proc. w górę
Rząd chce podnieść opłatę paliwową od benzyny o ponad 100 proc., od autogazu o 85 proc., od diesla o ponad 60 proc., a równocześnie o tyle samo ściąć akcyzę. Na starcie wszystko ma się wyzerować. Rachunek robi się nieciekawy dopiero w kolejnych latach.epicentrum_chaosu
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Komentarze (65)
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@stivenus: dokładnie, słowniki wręcz mówią o tym iż to jest obowiązkowe świadczenie, musiałem sprawdzić bo też myślałem, że do słowa "danina" lepiej pasuje "dobrowolne" niż "obowiązkowe". wykop uczy wykop bawi
@fizzly: a barany dalej glosuja na to samo O_o
teraz uwaga będzie kompletnie niespodziewany plottwist
To nawet nie jest ich finalna forma. Poczekajcie jak wsiury i głupole z SM znów dostaną fotoradary do stawiania, oczywiście w imię BEĆPJECZEŃSTWA, przy poklasku nawet części wypoka.
@pwone: kapelusiarze to nawet 30 na "koszeniu traw" w grudniu będą jechać 8 kilometrów.
Setki miliardów złotych rocznie...