Konkurs dla twórców gier na Atari odwołany. Organizatorzy poddali się przez AI
Dziewiąta edycja Atari Homebrew Awards została odwołana z powodu ogromnej liczby produkcji tworzonych przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji. Organizator wydarzenia nie widzi obecnie możliwości sprawiedliwej oceny umiejętności programistów.ochucki
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Komentarze (39)
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@Szaquak: Po prostu przenosimy programowanie na poziom wyżej - każdy może zrobić za pomocą AI grę i robimy nadal konkurs kto zrobi za pomocą AI najlepszą grę/demo itp.
Nie będzie to już konkurs w kodowaniu jako takim, ale jeśli chodzi o element współzawodnictwa, to nadal można rywalizować.
Zresztą na scenie retro też już jedna taka
Trzeba mieć tupet żeby na takim konkursie oszukiwać lub po prostu nie mieć godności
Jak wszyscy kodują "ręcznie" to jest
Konkurs to taki sport. Zasady zapewniają że robisz to samodzielnie na takich samych zasadach jak pozostali. Jeśli wszyscy mogą wyczarować promptem zadanie konkursowe, to gdzie tu sens konkursu? Cała