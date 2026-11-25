Może nie znam zasad konkursu ale czy nie chodzi o stworzenie najlepszej gry na tak prosty sprzęt? Czy trzeba ją napisać ręcznie na kartce w kratkę czy można korzystać z jakiegoś elektronicznego notatnika? Do czego zmierzam - czy jest sens pieklić się o AI skoro to jest narzędzie które może kosmicznie pomóc twórcy? Skoro każdy może teraz zrobić grę to nagradzajmy najlepsze - kto wyciśnie więcej.



Jak wszyscy kodują "ręcznie" to jest Pokaż całość