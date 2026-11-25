Lekarz: nie szkoda mi Was
A mnie absolutnie nie jest Was szkoda. Szok to Was spotka kiedy okaże się, że cała ta nagonka i obniżanie pensji nijak nie wpłyną na jakość ochrony zdrowia. Będziecie stać w jeszcze dłuższych kolejkach i płacić jeszcze więcej z własnej kieszeni. Tak się kończy walka d--y z batemtomasztomasz1234
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Komentarze (38)
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A wiecie kto jeszcze jest drogi i już ma gorsze rezultaty w diagnostyce niż AI ... No właśnie. Następni do odstrzelenia. Zostanie co 10-ty do przybijania pieczątki na końcu procesu.
Różnica jest taka, że programiści podlegali prawom wolnego rynku - ba, sami usilnie nalegali żeby tym prawom podlegać, a wszelkie formy pracowniczego zrzeszania się traktowali z odrazą! - a lekarze są kastą chronioną przez polityków. Myślisz, że dlaczego wciąż mamy limity przyjęć na studia lekarskie i na specjalizacje?
Już teraz np. radiologów można sprowadzić do funkcji weryfikatora tego co zrobią algorytmy - słyszał ktokolwiek o czymś takim? Polska jest
@Lrrr_from_Omicron_Persei_8: zapomniałeś o tym, jakie lekarze mają lobby w sejmie. Więc nawet jakby AI robiło wszystko lepiej i za darmo to nic się nie zmieni bo konowaly powiadzą, że to nie lekarz
Dodatkowo jakaś forma weryfikacji wiedzy/egzaminy przy obsadzaniu jakichś wyższych stanowisk?, limity godzin jak u kierowców ciężarówek?
Teraz to taniej jest sprowadzić lekarza z zagranicy i zatrudnić wyłacznie dla niego tłumacza przysięgłego :)
Dobre XDDD
Patrząc po ikonie najbardziej na prawo, to jest fachowiec w tej dziedzinie...