AI zastępuje programistów bo byli drodzy i możliwi do zastąpienia. Jest zasada "human in the loop" powodująca,że seniorów tak szybko nie pogonią, bo ktoś musi to kontrolować, ale zatrudnienie spadło i będzie spadać.



A wiecie kto jeszcze jest drogi i już ma gorsze rezultaty w diagnostyce niż AI ... No właśnie. Następni do odstrzelenia. Zostanie co 10-ty do przybijania pieczątki na końcu procesu.