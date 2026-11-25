Vestas zwolni około 125 osób w Szczecinie. Część zadań przeniesie do Indii
Około 125 osób straci pracę w centrum usług wspólnych Vestas w Szczecinie. Firma potwierdziła redakcji, że redukcje etatmichal-karwec
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Około 125 osób straci pracę w centrum usług wspólnych Vestas w Szczecinie. Firma potwierdziła redakcji, że redukcje etatmichal-karwec
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Komentarze (48)
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Chcesz zarabiać w Europie, to zatrudniaj ludzi z Europy.
Przecierz podpisano umowe handlowa z Indiami, wiec ich cla i tak nie obejma.
I tyle wystarczy do atom+fuzja termojądrowa, bo przecież w końcu musi powstać ta fuzja, tak?
Zresztą zanim w Polsce skończy się węgiel to na trzy razy zdążę umrzeć przez te
@Entroop: Europa ma to w dupie jak widać.
Może czas zacząć myśleć w ten sposób?