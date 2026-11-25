Komentarze na portalu Wykop.pl to nie pisma urzędowe czy dyktando w szkole, a formuła portalu nigdzie nie wskazuje na nakaz używania tak formalnego i oficjalnego podejścia. Jednak patrzę od jakiegoś czasu na Pana wpisy i zapalczywość, obrażanie innych, agresję czy zacietrzewienie z jakim Pan pisze swoje komentarze, może to świadczyć o Pana problemach natury umysłowej. Zalecałbym konsultacje z doktorem, nim sam Pan sobie zrobi krzywdę. Wg mnie doktor Kacprzyk ze Szpitala Południowego Pokaż całość