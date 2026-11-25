Dramat pod ministerstwem. Mężczyzna dokonał samopodpalenia
Do dramatycznego zdarzenia doszło 25 listopada naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, przed budynkiem Ministerstwa Kultury.MoszeRotszyld
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Do dramatycznego zdarzenia doszło 25 listopada naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, przed budynkiem Ministerstwa Kultury.MoszeRotszyld
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Komentarze (129)
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A z jakiej to niby paki!? To tak, jakby ktoś obcy wlazł mi na chatę, zaczął robić przegląd lodówki, przeleciał mojego męża i zajął moją stronę łóżka... Szybko bym pożegnała takiego gościa. Zatem wszystkich niezadowolonych gości...
@Hawwa:
Nie wiem o co się oburzasz, chciał żeby Ukraińcy byli taktowani "tak samo" czyli był przeciw obecnym przywilejom dla Ukraińców.
Czy znowu, kolejny raz z rzędu je olejesz Ty analfabeto? XD
@CapsLock3: Bo dostał termin na 2048.
Ukrainiec, nieuku.