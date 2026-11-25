NVIDIA zapowiada nową strategię. Efekt? Ceny kart graficznych w górę!
NVIDIA ma po raz kolejny zmniejszyć dostawy gamingowych kart graficznych w czwartym kwartale 2026 roku.aiksto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 59
- Odpowiedz
NVIDIA ma po raz kolejny zmniejszyć dostawy gamingowych kart graficznych w czwartym kwartale 2026 roku.aiksto
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (59)
najlepsze
@neo78: w sensie 40k za 5090? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bo Areczek chce sobie złożyć kompa na którym nie ma siły grać po wyniszczającej fizycznie i przede wszystkim psychicznie pracy lokalnym kołchozie pozbawiajacym go energii, czasu i zdrowia w zamian za niezbedne do przetrwania papierki, których można dodrukować.
Witamu w kapitalizmie schyłkowym, rozsiądź sie wygodnie i zrzucaj z nami na wykopie wine na obecny stan rzeczy na komunistów
xD
Poprzednią kartę sprzedałem z ogromnym zyskiem (5090)
Teraz kolejną mam zamiar sprzedać z jeszcze większym.
BTW - podobnie było z chmurami - na początku zachwalane, że tanie i płacisz za zużycie i on-demand i w ogóle super, a potem przyszło urealnienie cen i dla sporej części korporacji jednak okazało się, że chmura niekoniecznie jest taka
@kolega_z_sasiedztwa: korpo i AI wyprały ci mózg i straciłeś zdolność samodzielnego myślenia.
Anthropic wchodząc na giełdę musiało pokazać raporty finansowe i w samym tylko trzecim kwartale wykazali aż 23 mld dol. straty netto. Do tego zobowiązania na niemal 900 mld dol. wywalone na infrastrukturę i moce obliczeniowe. I myślisz, że ile pociągnie firma, która w zasadzie non stop generuje
Bo kazda dokrecana bez konca śruba kiedyś peka