Bo Areczek chce sobie złożyć kompa na którym nie ma siły grać po wyniszczającej fizycznie i przede wszystkim psychicznie pracy lokalnym kołchozie pozbawiajacym go energii, czasu i zdrowia w zamian za niezbedne do przetrwania papierki, których można dodrukować.Witamu w kapitalizmie schyłkowym, rozsiądź sie wygodnie i zrzucaj z nami na wykopie wine na obecny stan rzeczy na komunistówxD