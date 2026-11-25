Miliony z NFZ i wysokie pensje lekarzy w Jarocinie
95.000 zł miesięcznie wypłacone jednemu lekarzowi, stawki sięgające 300 złotych za godzinę dyżuru oraz oddziały, na których pensje medyków pożerają ponad 90% przychodów z NFZ.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (8)
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na inne potrzeby.
Wynika to z procedur pensje rosną co roku, a NFZ nie waloryzuje procedur.
Jeśli rośnie minimalna krajowa co roku, a cena za usługi jest tak sama to w końcu bankrtutujesz i to NFZ chce zrobić, bo chce ograniczyć polakom dostęp
Ale ponizej napisali że 90% było na kontrakcie a nie na etacie. W tytule jednak sformułowali to inaczej.
Ogólnie z tej tabeli wynika że płace to 31% przychodów z NFZ.