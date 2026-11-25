15-latek brutalnie znęcał się nad kotem - Piotrków Trybunalski
Wstrząsające nagranie, na którym młody mężczyzna znęca się nad kotem, obiegło internet i wywołało falę oburzenia. Sprawakownjjo
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Wstrząsające nagranie, na którym młody mężczyzna znęca się nad kotem, obiegło internet i wywołało falę oburzenia. Sprawakownjjo
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Komentarze (16)
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@reveil: jebnij sie.....wiesz gdzie.Tylko nie pomyl z dzbanem
Młodociani przestępcy są praktycznie bezkarni