Przypomnialo mi sie jak kolegi babcia kotu oko wydłubała igłą próbując paprocha z oka kotu wyciągnąć, ale na bachory z podworka krzyczała i przesladowala jak kopały piłkę i przypadkiem karny odbił sie tak że trafił kota na płocie to zmieniała sie w wielką opiekunkę kotów, ale to byly lata 90 wtedy i tej świadomości takiej okołokociejkrzywdy w dyskursie spolecznym nie było