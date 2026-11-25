Taśmy najprawdopodobniej trafiły do szkoły w połowie lat 80. XX wieku, czyli w pierwszych latach jej funkcjonowania. Niewykluczone, że działał tam wówczas klub filmowy, który korzystał ze zgromadzonych zbiorów.



O.

To takie rzeczy wtedy były w podstawówkach? Ktoś z was też miał w latach 80. czy nawet 90. klub filmowy z 4 tys filmów, czy tylko u mnie była bieda?