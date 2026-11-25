W piwnicy podstawówki odkryto 4 tys. puszek z zapomnianymi filmami
Podczas sprzątania piwnicy szkoły w Elblągu przypadkiem odkryto zapomniane archiwum filmowe, prawdopodobnie z lat 80. Wśród zbiorów są Krzyżacy, Stawka większa niż życie oraz stare radzieckie bajki. Znaleziskiem zainteresował się nawet Jerzy Hoffman. Ciekawe, jakie jeszcze perełki kryją te taśmykarololo
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Komentarze (70)
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- Panie Jurku, znaleziono stare filmy
- O, ciekawe.
JERZY HOFFMAN ZAINTERESOWANY SENSACJA. Co miał powiedzieć "Mam to w dupie?". Ja p------ę, poziom dziennikarstwa to dno.
https://www.theregister.com/on-prem/2001/04/12/missing-novell-server-discovered-after-four-years/1321919
"A te pomieszczenie zamknięte to co tam jest?"
"A ch***j wie"
"A to w porządku".
O.
To takie rzeczy wtedy były w podstawówkach? Ktoś z was też miał w latach 80. czy nawet 90. klub filmowy z 4 tys filmów, czy tylko u mnie była bieda?
Ja w gim pod koniec lat 90 miałem różne kółka, a ja należałem do biologicznego i normalnie z nauczycielką autobusem miejskim jeździliśmy do lasu badać drzewa, runo leśne albo analizowaliśmy w klasie jakieś próbki pod mikroskopem.