44 mln zł kar za zmowę producentów gazomierzy
UOKiK ukarał czterech producentów za ustalanie wyników przetargów na gazomierze. Według urzędu wyższe koszty mogły obciążyć odbiorców gazu. Decyzja nie jest prawomocna.LudzieToDebile
- #
- #
- #
- 12
- Odpowiedz
UOKiK ukarał czterech producentów za ustalanie wyników przetargów na gazomierze. Według urzędu wyższe koszty mogły obciążyć odbiorców gazu. Decyzja nie jest prawomocna.LudzieToDebile
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (12)
najlepsze
u mnie w tym roku wymieniali ciepłomierze i wodomierze - wyszło po 1k od mieszkania
chyba oczywiste po co ( ͡° ʖ̯ ͡°)
to samo dotyczy lekarzy, szpitali, płacą kary, za własne błędy, często dotyczące pacjentów, de facto te koszty ponosi obywatel w własnych podatków, czyli również pacjent
tak się bawią za nasze pieniądze, zmieniają się tylko nazwiska u władzy